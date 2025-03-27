プロ野球開幕を翌日に控えた27日、DeNAの三浦大輔監督（51）が会見に出席し、開幕戦に向けて意気込みを語った。今季の開幕戦は本拠地・横浜スタジアムで2019年以来となる中日との対戦。三浦監督は「良い状態で明日挑めることになってます」と自信を覗かせる。昨季は、広島相手に5年ぶりに開幕戦を制したDeNA。シーズンはリーグ3位も、CS（クライマックスシリーズ）を勝ち上がり、日本シリーズではソフトバンクを相手に連敗から4連