フジサンケイグループ代表の日枝久氏（８７）が、フジテレビの取締役相談役を２７日付で退任した。親会社のフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）が同日、発表した。ＨＤの取締役相談役も、６月開催予定の株主総会を経て退任する見込み。日枝氏はフジテレビの編成局長などを経て１９８３年に取締役となり、８８〜２００１年、社長を務めた。同社は１９８０年代から、バラエティー路線やトレンディードラマを強化。日枝氏は