芸術映画から娯楽大作まで多彩な作品を手がけた映画監督の篠田正浩（しのだ・まさひろ）さんが25日、肺炎で死去した。94歳だった。葬儀は近親者で営んだ。妻は俳優の岩下志麻さん。【写真】博識だった篠田正浩監督、「知」集めた作品寺山修司も石原慎太郎も1931年、岐阜県生まれ。早稲田大で箱根駅伝に出場。卒業後の53年に松竹入社。60年に「恋の片道切符」で監督デビューした。若き寺山修司を脚本に起用した「乾いた湖」な