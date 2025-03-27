第97回選抜高校野球大会（日本高野連、毎日新聞社主催、朝日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力）は28日、準決勝2試合が行われる。27日は休養日で、4強入りした各校はそれぞれ打撃練習、ノックなどで調整した。練習を見つめる浦和実の辻川正彦監督浦和実（埼玉）は兵庫県西宮市内の球場で汗を流した。2時間弱の練習時間で、選手たちはストレッチとノック、素振りに取り組んだ。「健大高崎、横浜、智弁和歌山。どれも強烈」