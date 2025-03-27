フジ・メディア・ホールディングス（HD）が27日、公式サイトを更新。取締役会で、40年以上にわたって取締役を務め、グループ内に強い影響力を及ぼしてきたとされる日枝久氏が取締役相談役を退任すると発表した。【写真】奥まで人が溢れてる…フジテレビ記者会見会場の模様同局は「本日開催の取締役会において、この度の当社子会社の株式会社フジテレビジョン（以下、「フジテレビ」）における問題を受け、ステークホルダーの皆