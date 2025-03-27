27日、参議院予算委員会にて、立憲民主党の小沢雅仁議員が今夏の参院選比例区で杉田水脈前衆院議員の公認を発表した件について、鈴木法務大臣と石破総理を追及した。【映像】杉田水脈氏に関する質問 石破総理の“回答”は？まず小沢議員は「（杉田水脈さんの）人権侵犯の認定は事実か？ また、一般論として、人権侵犯事件調査処理規程第19条の啓発は人権侵犯の認定が前提か？」と質問。これに対し鈴木法務大臣は「個別の人権