中日・井上監督が3月28日のDeNAとの開幕戦を前に、横浜スタジアムで前日会見し意気込みを示した。DeNA・三浦監督とともに出席した井上監督は、「選手、フロント、裏方、束になって、一つになって、一つでも上に上がろうと。10月いっぱい試合をするというのを目標に一致団結していきたい」と決意表明した。3年連続最下位からの再建を託された新指揮官。昨季日本一を達成したDeNA打線について、「打者の充実さ、どこも気がぬけ