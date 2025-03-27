主な感染症（報告数順） 感染性胃腸炎658件（前週851）↓減少 【表を見る】感染性胃腸炎・新型コロナなど 保健所別の発生状況 新型コロナウイルス感染症253件（前週349）↓減少 インフルエンザ107件（前週129）↓減少 RSウイルス感染症94件（前週127）↓減少 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎85件（前週121）↓減少 子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種 1997年度～2007年度生まれの女性で、子宮頸がんワクチ