かまぼこ 視聴者の皆さんの疑問に答える「みんなのハテナ」です。今回のテーマは「かまぼこ」です。揚げかまぼこの1世帯当たりの年間支出額、都市別ランキング。高松市は3位、岡山市は36位に入っています。 疑問に答えてくれるのは1910年創業、香川県観音寺市で天ぷら、ちくわなどを製造・販売して115年になる福弥蒲鉾の福島康史さんです。 かまぼこの由来は？（丸亀市あうろ68歳）他 （福弥蒲鉾 製造課長