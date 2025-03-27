秋田書店の旧社屋（東京都千代田区飯田橋）付近で27日、ビル火災が発生した。各メディアが報じている。【写真】火災が起きる前の秋田書店ビル『刃牙』演出で人が集まる同ビルは建て替え工事中で、24日より工事現場の仮囲いが、人気漫画『刃牙』シリーズの主人公・範馬刃牙が最強の父・勇次郎に挑んだ名場面「史上最強の親子喧嘩」をテーマにした粋な演出が実施されて話題となっていた。秋田書店本社屋は皇居にほど近い場所