声優の森功至が27日、自身のX（旧ツイッター）で、自転車で転倒し、流血するケガをしたことを明かした。“大物俳優の娘”公表で話題・中村彩賀アナ（24）、最新ショットに反響「お母さんに似てる」「めちゃくちゃ可愛い」森は「自転車で転（こ）けてしまった」と報告。顔や手、ひざから流血している写真も添えた。次の投稿では、「おはよう」と挨拶。「あちこち体中が痛いけど、本人は至って元気なので」と明かし、「きょう、接骨