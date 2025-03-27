２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５０円２４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１６１円７９銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５０円４０銭台で推移し、同２０分過ぎに１５０円６１銭近辺まで上昇したが、その後はドル安・円買いが優勢の展開。午前１０時３０分過ぎには１５