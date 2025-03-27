27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数659、値下がり銘柄数768と、値下がりが優勢だった。 個別ではピーバンドットコムがストップ高。インターライフホールディングス、ファーストコーポレーション、オーテック、ｎｍｓホールディングス、ＣＳＳホールディングスなど33銘柄は昨年来高値を更新。エス・サイエンス、太洋テクノレックス、光ビジネ