27日の日経平均株価は前日比227.32円（-0.60％）安の3万7799.97円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1049、値下がりは523、変わらずは62と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は152.31円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が64.51円、東エレク が37.48円、フジクラ が14.47円、ディスコ が10.98円と並んだ。 プラス寄与度トップはフ