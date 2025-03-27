27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数188、値下がり銘柄数378と、値下がりが優勢だった。 個別ではイオレがストップ高。ｎｏｔｅは一時ストップ高と値を飛ばした。ランディックス、ミライロ、ＣＲＩ・ミドルウェア、バリューゴルフ、ベイシスなど8銘柄は昨年来高値を更新。セルシード、ＺＵＵ、トランスジェニックグループ、Ｒｉｄｇｅ－ｉ、ユカリアは値上がり率上位に買われた。