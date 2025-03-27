25日（火）に開幕した第30回全国私立高校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）は、各都道府県を代表する男女計160校が出場し頂点を目指す大会だ。 26日（水）と27日（木）の2日間で行われる予選リーグでは、男女各80校が8ブロック10チームに分けられる。そのブロック内でさらに5チームずつの2組に分けられ、その5校が総当たり戦を実施。そして総当たり戦を勝ち抜き1位になった同