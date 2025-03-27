「パーソルパ・リーグ２０２５開幕記者会見」が２７日にベルーナドームで行われ、日本ハム・新庄剛志監督（５３）が２８日の西武との開幕戦に向けて意欲を語った。西武・西口文也監督（５２）とともに出席した指揮官は今年の西武について「西口監督になられて、キャンプからこの短い期間に（チームが）ガラリと変わって。オープン戦の戦い方とか見てても『手ごわいな』って」と早くも新生ライオンズを警戒。「３連敗しないよ