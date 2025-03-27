フジテレビと親会社は27日、取締役会を開きます。第三者委員会による一連の問題についての調査結果の公表が迫る中、新しい経営体制などを議論します。【映像】齋藤氏と清水氏のコメント「4月以降の新しい体制に向けてもぜひ活発な議論ができれば」（フジ・メディアHD 齋藤清人社外取締役）「今のフジテレビの（役員の）人数は多すぎるかなと。いろいろな多様性が必要だろう。異なる文化を持ち込めることが出来る人を登用したい」