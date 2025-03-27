David Shepardson[ワシントン２６日ロイター] - 米連邦航空局（ＦＡＡ）は今年、管制官研修生２０００人を採用するとともに、航空機大手ボーイングに対する厳しい監視を継続する計画だ。ＦＡＡ長官代行のクリス・ロシュロー氏が２７日の米上院委員会で行う書面による証言の内容をロイターが確認した。ロシュロー氏はヘリコプターと固定翼機の干渉に関わる危険領域の特定を進めるために安全リスク管理委員会を設置する方針