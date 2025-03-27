Tim KellyLisandra Paraguassu[東京 ２７日 ロイター] - 来日中のブラジルのルラ大統領は２７日、トランプ米政権の追加関税は米経済に損害を与えるリスクがあると述べ、ブラジルから輸入する鉄鋼に対する関税について世界貿易機関（ＷＴＯ）に提訴することを表明した。東京で行われた記者会見で「関税は物価を上昇させ、インフレを引き起こす可能性がある。保護主義は世界のどの国の助けにもならない」と語った。トランプ大