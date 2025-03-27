USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.558.7211.207.47 1MO9.417.1810.166.78 3MO9.807.0510.147.10 6MO9.797.0610.097.32 9MO9.767.0710.057.50 1YR9.677.159.987.63 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.099.736.83 1MO9.888.776.29 3MO10.269.096.58 6MO10.35