¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤Ë¡¢LED¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹(R)¡×¤Î´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹(R)¡×  ¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤Ë¡¢LED¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹(R)¡×¤Î´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹(R)¡×¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤è