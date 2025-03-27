¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê3·î21Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡È100¥­¥íÄ¶¡É¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾×·âµ»¤ËÌ£Êý¤â¡Ö¥É¥ó°ú¤­¡×100kg¤òÄ¶¤¨¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¾®ÊÁ¤ÊÅ¨Áê¼ê¤ËÌµ»üÈá¤ÊÃ¡¤­¤Ä¤±¹¶·â¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÌ£Êý¤â¥É¥ó°ú¤­¡¢¤ª¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¤Ç°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï100kg¤òÄ¶¤¨¤ë¡È²Ä°¦¤¤²ø½Ã¡É¤³¤È¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ô¥§¥ó¤À¡£¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤Ï¸½ºßWWEUS½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê