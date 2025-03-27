¥¢¡¼¥¹¡¦¥­¥Ã¥º¤È¡¢Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢2025Ç¯3·î21ÆüÉÕ¤ÇÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â²Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÖµÁ»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¢¡¼¥¹¡¦¥­¥Ã¥º¡¿Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â²Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÖµÁ»Ù±ç¡×  ¥¢¡¼¥¹¡¦¥­¥Ã¥º¤È¡¢Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢2025Ç¯3·î21ÆüÉÕ¤ÇÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤³¤É¤â²Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÖµÁ»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£ ¥¢¡¼¥¹¡¦¥­¥Ã¥º¡ß¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì