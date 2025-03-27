º£Ç¯11·î¤Ë»°½Å¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñË­¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡×¤Î¼°Åµ¤Ç¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¤Ç¸µ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÀõÈøÈþÏÂ¤µ¤ó¤È¡¢¸µ¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤ÎÀ¥¸ÅÍøÉ§¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÁí²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼°Åµ¹Ô»ö¤Ï¡¢ÀõÈø¤µ¤ó¤ÈÀ¥¸Å¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÈþ¤·¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°½Å¸©¤Î³¤¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢Ë­¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î»þ´Ö¼´¤Ç±é½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥í¡¼¥°¤«¤é»ýÂ³