現役大学生による5人組バンドluvが出演した『Spotify on PlayStation』の新プロモーション映像が公開された。luv × Spotify on PlayStation®(YouTube)https://youtu.be/vYN3CdSut4E「Spotify on PlayStation」は、これまでに注目アーティストを起用したプロモーション映像を展開してきたキャンペーンで、2025年のプロモーション映像には新世代フューチャーソウルバンドのluvが起用された。luvはこのキャンペーンのために新