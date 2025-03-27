¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê40¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¸å11¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¤«¤éÍ£°ì¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¾Ìç¡¦Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø½Ð¿È¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£¡ÖºÇ¸å1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÊÊÙ¶¯¡Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¿Æ¤Î¶µ°é¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¶¦±é¼Ô°ìÆ±¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¿Æ¤«¤é1ÈÖ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁá¤¯¿²