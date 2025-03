双日テックイノベーションは、Web-ERPパッケージ「GRANDIT」に商社の業務要件ならびに業界毎の業務要件に対応した機能を実装したテンプレート「Natic Trade Master with GRANDIT」のクラウドERPである「Natic Trade Master Cloud with GRANDIT」を2025年4月1日より販売開始します。 双日テックイノベーション「Natic Trade Master Cloud with GRANDIT」 双日テックイノベーションは、Web-ERPパッケージ「GRANDIT」