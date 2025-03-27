ÀÄ¿¹»Ô¤È½½ÏÂÅÄ¸Ð¤ò·ë¤Ö¡ÖÈ¬¹ÃÅÄ¡¦½½ÏÂÅÄ¥´¡¼¥ë¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Î¡ÖÀã¤Î²óÏ­¡×¡á27Æü¸áÁ°ÀÑÀã¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¿¹»Ô¤È½½ÏÂÅÄ¸Ð¤ò·ë¤Ö¡ÖÈ¬¹ÃÅÄ¡¦½½ÏÂÅÄ¥´¡¼¥ë¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬27Æü¡¢½üÀã¤ò½ª¤¨¤Æ´ÓÄÌ¤·¤¿¡£Ìó8¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹â¤µ7¡Á8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇò¤¤ÊÉ¤¬Î¾ÏÆ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡ÖÀã¤Î²óÏ­¡×¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉ÷Êª»í¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤ÎÂçÀã¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊÉ¤¬¹â¤¤ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ë¡£Íè·î1Æü¤«¤é¡¢°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤ë¡£¸©