·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÇµîÇ¯¡¢Åö»þ9ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼×ÃÇµ¡¤ä·ÙÊóµ¡¤¬¤Ê¤¤¡ÖÂè4¼ïÆ§ÀÚ¡×¤ÇÎó¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï27Æü¡¢¡ÖÂè4¼ïÆ§ÀÚ¡×¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯4·î¡¢¾å¿®ÅÅÅ´¤Î¹âºê»Ô¤Î¡ÖÂè4¼ïÆ§ÀÚ¡×¤Ç¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ9ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬¸¤¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÎó¼Ö¤ÎÀÜ¶á¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤³¤È¤¬