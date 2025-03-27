OpenAI¤Ï3·î25Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖIntroducing 4o Image Generation | OpenAI¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-4o¡×¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²èÁüÀ¸À®¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Introducing 4o Image Generation ¡Ã OpenAI.