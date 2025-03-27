¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/27¡Û¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤ÈIMP.¤Î¾¾°æÁÕ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëMBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ë¡ÖÇ®°¦¥×¥ê¥ó¥¹¡×¡ÊMBS¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ29Ê¬¡Á¡¿¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾°æÁÕ¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¢¡ÌÝÂåÏÂ¿Í¡õ¾¾°æÁÕW¼ç±é¡ÖÇ®°¦¥×¥ê¥ó¥¹¡×Îß·×250ËüÉôÆÍÇË¤ÎÀÄ·î¤Þ¤É¤«»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÇ®°¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥­¥ß¤¬¹¥¤­¡×¡ÊÃè½ÐÈÇ¡Ë¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç¿Í