ÇÐÍ¥¤Î¿÷·Á¤¢¤­¤³¡Ê47¡Ë¤¬¡¢°¦ºÊ²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ·Ìî¹ÀÀ®¡Ê46¡Ë¤È·ëº§µ­Ç°Æü¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿÷·Á¤¢¤­¤³¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë1998Ç¯¤ËCM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÃËÀ­¤È·ëº§¤·¡¢2000Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¿÷·Á¡£¤·¤«¤·2003Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Å·Ìî¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÈëÅò¡¦Ì¾Åò¤ò½ä¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ