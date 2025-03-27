25¡¢26Î¾Æü¤ËÌµ¿Íµ¡¤ò»ë»¡¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¡Êº¸Ã¼¡Ë¡ÊÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡á¶¦Æ±¡¢ÇÛ¿®¸µ¤¬²èÁü¤Î°ìÉô¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï27Æü¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤¬25¡¢26Î¾Æü¤ËÂç·¿¤ÎÄå»¡ÍÑÌµ¿Íµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤äÁá´ü·Ù²üµ¡¤Î³«È¯¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼«Çú·¿¤ò´Þ¤á¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤¬³«È¯¤ò