29日（土）、東京・両国国技館で開催される「RISE ELDORADO2025」の第10試合Superfight!（-52kg 3分3R延長1R）でラジャダムナンスタジアム認定スーパーフライ級王者のクマンドーイ･ペッティンディーアカデミーと対戦するRISEフライ級王者の那須川龍心（TEAM TEPPEN）が、まさかの失態を告白。ノンタイトル戦ながら強敵との一戦に向け「いかなるときもチャンピオンでなければ」と気を引き締めた。【映像】那須川龍心、まさかの失
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