¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«²òÊü¤ÎÆü¡Ù¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«À½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤Ï4·î3Æü¤ËÈ¯Æ°¤·¡¢´ü¸Â¤òÀß¤±¤º¡Ö¹±