¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤é¤¬°ìÈÌ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õÇú¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤Î¤Ïµ­Ï¿´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Ë®Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î´Æ»ë¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬25Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤é¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏºÛ¤Ï26Æü¡¢À¯¸¢¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Å¨À­³°¹ñ¿ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤ò½ä¤ê¡¢¶¯