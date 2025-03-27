¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Ï26Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¹­¹ð¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç±ÇÁü¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î°Û¼¡¸µ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤ÏÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂ¾¤Ë¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥½¥È¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£