¡Ú¥È¥ë¥³¡Û ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê2·î¡Ë16:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó8.4%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) ¡ÚÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Û À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë18:30 Í½ÁÛ0.6%Á°²ó0.5%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ1.3%Á°²ó1.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë21:30 Í½ÁÛ2.3%Á°²ó2.3%¡Ê¼Â¼ÁGDP¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨) Í½ÁÛ4.2%Á°²ó4.2%¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨) Í½ÁÛ2.4%Á°²ó2.4%¡ÊGDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨