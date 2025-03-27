¡ã03·î26Æü¤Î½½»úÂ­¼¨¸½ÌÃÊÁ¡ÊÇä¤ê¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (2315) £Ã£Á£É£Ã£Á£Ä Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 69.0 | 0.00% ] (3093) ¥È¥ì¥Õ¥¡¥¯ Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 1,864.0 | +1.74% ] (3271) ¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 914.0 | +1.33% ] (9070) ¥È¥Ê¥ß£È£Ä Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 10,300.0 &#124