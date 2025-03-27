27Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ15.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2774.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 2832.55¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 2812.89¥Ý¥¤¥ó¥È26ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ 2799.38¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 2775.70¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 2774.50¥Ý¥¤¥ó¥È27ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 2766.21¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 27