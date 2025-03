近年の大規模言語モデルをベースにしたチャットAIは、人間と遜色ないほどの精度でリアルタイムの会話をすることが可能ですが、その計算フレームワークは人間の脳とまったく異なります。ところが、Googleの研究者らが2025年3月のブログで、大規模言語モデルの内部埋め込みと人間の脳が音声を処理する際の神経活動パターンには顕著な類似性があると主張しました。Deciphering language processing in the human brain through LLM re