¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡ÖÉÛ¹ð¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ØÀÇ¤Ï4·î3Æü¤ËÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸½ºß¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë2.5¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÎ¨¤Ï10ÇÜ¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£