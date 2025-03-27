º£Ç¯2·î28Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬ÊÆ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥­¿§¤Î¡¢¶ß¤â¤Ê¤¤·³Éþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Èà¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î¿¯¹¶¸å¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤»¤º¡¢¾ï¤ËÊ¼»Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Û·ã°Â¾¦ÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¡ª50±ß°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¤Þ¤ÇÊÂ¤Ö¡ÖTemu¡×¤Î¥µ¥¤¥È²ñÃÌ¸å¡¢SNS¾å¤Ç½Ð²ó¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Æ¥à¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï