¡ÖÂçºåÇÕ¡¦£Ç£±¡×¡Ê£´·î£¶Æü¡¢ºå¿À¡Ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï£²£¶Æü¡¢Èþ±º£×¤Ç£³Æ¬Ê»¤»¤ò´º¹Ô¡£¤·¤Þ¤¤¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥¨¥ê¥«¥ô¥£¡¼¥¿¡Ê£¶ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£¹ñ»Þ»Õ¤Ï¡ÖÍ¢Á÷¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ£±½µÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡£¤¤¤¤Æ°¤­¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâÍÆ¤ËËþÂ­¤²¡£ºòÇ¯Êë¤ì¤Î¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º£³Ãå°ÊÍè¡¢Ìó£´¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤À¤¬¡¢¡Ö¿ô»ú¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËËÄ¤é¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£