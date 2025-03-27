²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·¡Ê47¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ÈÇò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¤ª¸µµ¤¤ÊËÌÅç»°ÏºÀèÀ¸¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Î¼ê¤ÎËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹ÈÇò¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­Âç´¶Æ°¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢°ú¤­Â³¤­´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×