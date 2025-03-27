¿·Æþ¼Ò°÷¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ï³Æ¡¹¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ºë¶Ì¸©¤Î30Âå½÷À­¡ÊÇ¯¼ý450Ëü±ß¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¼ã¼ê¤¬¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶ÐÂ³¤ÎÄ¹¤¤¿Í¤¬¡¢¼ã¼ê¤Î´ë²è¤òÁ´Éô²£¼è¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¼ã¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²ñ¼Ò¤Î¸¦½¤À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¶¥¹çÁê¼ê¤Î´ë¶È¡×¤ØÎ®¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È½÷À­¤Ï·ë¤ó¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤ë¿Í¤Ë½¸Ãæ