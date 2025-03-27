º¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÉÔÁ´Â»½ý¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÀ¾Éð¡¦ÉðÆâ¤¬3·³Îý½¬¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£1·î¤Î¸Î¾ãÈ¯³Ð¤«¤é½é¤á¤ÆÂÇ¼Ô¤ËÅêµå¡£¿·¿Í¤ä°éÀ®Áª¼ê¤é8¿Í¤Ë41µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ­¤Ï¤Ê¤¯¡¢3Ã¥»°¿¶2»Íµå¤ÇºÇÂ®145¥­¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£»ý¤Áµå¤òÁ´¤Æ»î¤·¡Ö½é¤á¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Á´ÂÎÅª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î¿·¿Í²¦º¸ÏÓ¤Ï4·î¾å½Ü¤«¤é2¡¢3·³¤Ç4»î¹çÄøÅÙ¤ËÅÐÈÄ¸å¡¢5·î¾å½Ü¤Î1·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£