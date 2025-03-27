ºòÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥ë¥¬¥ë¤Ï13Ç¯¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¢ª¹â¾¾µÜµ­Ç°¤Î¹ñÆâ¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈG1Ï¢¾¡¤ËÄ©¤à¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏºäÏ©¤Ç4F52ÉÃ0¡Á1F11ÉÃ8¡£3½µÏ¢Â³¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Î¼ê¹Ë¤ò°®¤Ã¤¿À¾Â¼½ß¤Ï¡Ö1½µ¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£¿ù»³À²»Õ¤â¡Ö1½µÁ°¤Ë·ë¹½Éé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÇÏ¤ÎÆ°¤­¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾å¾º¥à¡¼¥É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£