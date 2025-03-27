¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢µÄ²ñ¡Ê°ì±¡À©¡¢Äê¿ô101¡Ë¤Ï26Æü¡¢·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢ÃÏÊýÁª¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¹ñÌ±¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë°èÆâ½Ð¿È¤Î»ÔÌ±¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëË¡°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£ÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¥í¥·¥¢¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¹ñ¶­¤ÎÉ÷·Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ï¥í¥·¥¢¤È¹ñ¶­¤òÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1991Ç¯¤Ëµì¥½Ï¢¤«¤éÆÈÎ©¤ò²óÉü¤·¤¿¡£À¯ÉÜÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸ý137Ëü5Àé¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤Î»ÔÌ±¸¢¤òÊÝÍ­¤¹¤ë½»Ì±¤Ï7Ëü9Àé¿Í¡Ê5.8%